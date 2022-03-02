الإمداد الطبي يستلم “151.200” جرعة لقاح  “أسترازينكا ” الإنجليزي

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أعلن جهاز الإمداد الطبي. أن مخازن الحلقة الباردة استلمت “151.200” ألف جرعة من لقاح “أسترازينكا ” الإنجليزي.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك”. أن الشحنة تم استلامها يوم الإثنين ووصلت عبر الشحن الجوي إلى مطار امعيتيقة الدولي.

ولفت الجهاز. إلى أن مختصين من الجهاز ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية. استلموا منها عينات لمعايرتها بإدارة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منحها إذن لاستخدامها.

وأشار إلى أن الشحنة تأتي ضمن سلسلة شحنات استلمتها مخازن الحلقة الباردة خلال الأشهر والأسابيع الماضية لعدد من اللقاحات المضادة للفيروس.

وأضاف الجهاز أن استلام الشحنة تنفيذا للخطة التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي. لحفظه بطريقة آمنة وتوزيعه على الفروع حتى يصل لمستحقيه في كل المناطق.