إجلاء 99 من الفئات المعرضة للخطر من ليبيا إلى إيطاليا

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أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء 99 لاجئا وطالب لجوء من الفئات المعرضة للخطر، من ليبيا إلى إيطاليا الليلة الماضية.

واوضحت المنظمة أن اللاجئين يحملون جنسيات متعددة من: إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن

في حين أكدت أن الإجلاء تم بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين، والمعهد الوطني للصحة والهجرة ومكافحة الفقر

في سياق أخر قال سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل في تغريدة يوم السبت ردًا على البيان المشترك. لسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتّحدة والولايات المتحدة ” يدعم الاتحاد الأوروبي. بصفته رئيسًا مشاركًا لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين. بشكل كامل الحاجة إلى الحفاظ على نزاهة واستقلال مؤسسة النفط الوطنية. للتأكد من أن الموارد الليبية تعود بالفائدة على جميع الليبيين”.

في حين حث البيان المشترك “جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطّبيعة غير السياسية. والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط و التي مقرها طرابلس. و التي يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين “. اقرأ البيان الكامل الصادر عن السفارات هنا.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جددت رفضها لتمديد العمل بمذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعيين.التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا و المجلس الرئاسي في سنة 2017 .

في حين جدّدت، مطالبتها للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإلغاء اتفاقية الهجرة التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة. والتوقف عن تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المهاجرين، والعواقب الإنسانية غير المقبولة جراء هذه الاتفاقية.