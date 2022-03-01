هل الشك مرض وكيف يمكن التعامل مع الشخص الشكّاك؟

أخبار ليبيا24

هل صادف أنك يوما ما تواجهت مع شخص شكّاك؟ وهل في حياتك أشخاص شكّاكين ومندفعين في آرائهم وردود أفعالهم، وكيف تعاملت معهم؟

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤال “شن التصرف الصحيح مع الشخص الشكّاك؟ وهل كنت/ كنتِ تحت ضغط مع حد شكّاك من قبل؟” إذ لاقى هذا السؤال تفاعلا من متابعيها والذين قدموا آرائهم حول ذلك.

آراء

يقول، أرحومة السديدس، “بصراحة، أتجنب تلك النماذج ولا أتعامل معهم لا من قريب ولا من بعيد”.

بينما قالت إحدى المتابعة وأطلقت حسابها “Libya Libya”، “الواقع إن الفرد إذا نظر إلى نفسه وأدرك عيوبه ونقائصه، فإن ذلك سيجعله أكثر تسامحا مع أخطاء الغير، فمن أراد توثيق صلته بغيره من الأفراد عليه أن ينصحهم ليبعد عنهم السلوك السيئ”.

وأضافت “إنه مرض نفسي.. اللهم أحفظ الجميع منه يا رب العالمين”.

ويقول أشرف صالح، إن “لشك عادة يأتي لأن الطرف الآخر غير واضح، ولذلك فيه مواقف ضروري أن توضح وعلاج مشكلته يحتاج لتجاوب وتوضيح له الأمور”.

ويقول خالد العبدلي، “علينا أولاً أن نتساءل لماذا يحدث الشك فالعلاقات الإنسانية؟”، ويضيف، “الشك نوعين، شك مبني على قاعدة المحبة والحرص، وشك لغرض الشك وهذا الأخير أسبابه مبنية على غياب المصداقية أو التلاعب من أحد الأطراف”، حسب وجهة نظره.

وترى “بسمة الحياة” أنه، “لما تقعد واضح وصريح فلن تتعرض للشك”. بينما قالت انشراح سيف، “اعتبره مريضا نفسيا”.

الشك مرض

تصف الأبحاث العملية “الشك” بأنه أحد الأمراض النفسية التي يصاب بها العديد من الأشخاص، والذين تكون لديهم اضطرابات سلوكية وعادة ما يكونوا غريبي الأطوار.

ومن بين ما يظهر على الأشخاص المصابين بمرض الشك، جنون العظمة، وانعدام الثقة، والشك في العديد من الأشياء والتصرفات بدون أي سبب واضح. الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي في الحياة الاجتماعية، والعلاقات بين الأفراد.

ووفقا للأبحاث الطبيبة، فإنه غالبًا ما يعالج مرض الشك بواسطة العلاج النفسي من قبل مختص، بحيث يتغلب معظم الأشخاص على الأعراض المرتبطة بالمرض.

وتلف الأبحاث إلى أن الصعوبة في علاج المرض تكمن في أن الأشخاص الشكّاكين عادة ما يكونون غير مقتنعين بإصابتهم بالمرض.

وتوضح الأبحاث بأن هناك نوعين لعلاج مرض الشك، وهما العلاج النفسي والعلاج بالأدوية.

وتبيّن الأبحاث بأن العلاج النفسي يساعد في تدريب الإنسان على مهارات معينة وتدريبه على الشعور بالعطف. والثقة، والتواصل، وتعزيز الثقة بالنفس، والعلاقات الاجتماعية، ومهارات التكيف.

كما تقول الأبحاث بأنه يمكن استخدام الأدوية لعلاج مرض الشك في الحالات ذات الأعراض الحادة والخطيرة فقط، أو تلك المرتبطة بأمراض أخرى، مثل، الاكتئاب والقلق.

التعامل مع الشكّاك

وتفيد الأبحاث بأنه هناك أفكار لكيفية التعامل مع الشخص الشكّاك، والتي من بينها الصراحة والوضوح معه في الأقوال والأفعال، وكذلك عدم المبالغة في الصراحة معه أو الاعتذار منه، لأنه قد يفسر تصرفك معه تفسيرًا خاطئًا.

كما توضح، بأنه عليك تجنب مجادلته وانتقاده، خاصة أمام الناس وبين له ما تراه صوابا بأسلوب لطيف دون تعنيف.