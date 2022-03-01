مجلس النواب يدين تهديد عدد من النواب ويصفه بعمل إجرامي إرهابي

أخبارليبيا24

أدان مجلس النواب اليوم الثلاثاء. وبشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال الأمس واليوم من تهديدات.

وأكد مجلس النواب في بيان له. أن النواب تعرضوا للتهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم والتهديد بالمنع من العودة لبيوتهم. ووصل الأمر إلى الاعتداء على المنازل .

وأضاف المجلس. أن هذه التصرفات الإجرامية والإرهابية لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون.

وأعلن مجلس النواب. تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي.

وأكد مجلس النواب على حرية رأي أعضاء مجلس النواب. ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

وحمل مجلس النواب السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة الأعضاء. مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة .