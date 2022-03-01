متوقعة منحها الثقة..العائب: جلسة عرض تشكيلة حكومة باشاغا بعد قليل

1 مارس، 2022 1:15 م
44
حليمة العائب
حليمة العائب

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب حليمة العائب. اليوم الثلاثاء إن النواب يتوافدون على القاعة وستبدأ الجلسة بعد قليل.

وأوضحت العائب لـ”أخبارليبيا24″. أنه حتى الآن النواب يتوافدون على القاعة للتوقيع على كشف حضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وتوقعت عضو مجلس النواب. أنه سيتم منح الثقة للحكومة خلال هذة الجلسة.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة عرض التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا أمام مجلس النواب أمس الإثنين  إلا أن بعض المطالب والاعترضات أدت إلى تأجيلها اليوم الثلاثاء.

1 مارس، 2022 1:15 م
44

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