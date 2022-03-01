أحدهم غسل السيارات وآخر باع الآيس كريم.. مهن متواضعة لفنانين عرب قبل الشهرة

1 مارس، 2022 12:52 م
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فنانين عرب
فنانين عرب

أخبار ليبيا 24

ذاق مشاهير العرب مرارة الفقر والعوز، ليضطروا للعمل في وظائف متواضعة ليجنوا قوت يومهم. وتسلق سلم المجد والنجومية بإبداع وثراء موسيقي خرج من رحم المعاناة والحرمان.

ولجأ ظافر العابدين ونبيل شعيل ومحمد حماقي للعب في الدوريات الكروية قبل انتقالهم لعالم الفن. حيث احترف الفنان التونسي اللعب في فريق الترجي قبل إصابته وإعلان اعتزاله. فيما لعب شعيل حارسًا لمرمى فريق القادسية الكويتي.

وشق الفنان العراقي كاظم الساهر، طريقه بائعا للآيس كريم صيفًا، ونقاشًا شتاءً، قبل أن ينتقل لبيع الكتب والتدريس. فيما عمل الفنان اللبناني راغب علامة في إحدى مراحل حياته “كهربائي”، قبل أن ينطلق لعالم الشهرة عبر برنامج “استوديو الفن”. وامتهن وائل كفوري مهنة البناء لمساعدة والده قبل أن ينتقل للحلاقة.

وعاش الفنان المصري تامر حسني ظروفا عصيبة عقب انفصال والديه، ليلجأ للعمل في محطة وقود لتوفير نفقاته الخاصة. كما عمل بائعًا للعطور، وامتهن الشاب خالد غسيل السيارات بعمر 14، بعد طرده من المدرسة.

1 مارس، 2022 12:52 م
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