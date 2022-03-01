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ترويها الجدة.. حكاية الأربعة بنات بعد إستشهاد الأب ووفاة الأم.

هي ليست قصة أحد الشهداء كما أعتدنا أن نرويها لكم لكنها قصة عائلة شهيد من منطقة الفايدية والتي فقدت الأب الذي أستشهد وهو يدافع عن الوطن من الإرهابيين والظلاميين.

في هذا القصة لم تفتقد العائلة المكونة من اربعة أبناء من الإناث القصر الأب فقط لكنها فقدت أيضا الأم تاركة بناتها الأربعة بدون منزل يأويهن حكاية ترويها لنا الجدة وأم الشهيد المهدي زايد.

وتروي أم الشهيد المهدي زايد الحاجة مبروكة بن علي لنا قصة إستشهاد أبنها لتبدء قولها بـ الحمد لله لتقديمها أبنها المهدي كشهيد وحفيدها زايد عطية والذي أصبح مبتورا بعد جوالات من الحرب مدافعا عن الوطن من الأرهاب.

حكاية الجدة مبروكة

ولدى بدء تصوير فريق أخبار ليبيا 24 لقصة الحاجة مبروكة كان هناك طفلة صغيرة بجابنبها لم تفارقها او تتركها ولو للحظة وظهر تعلق الطفلة بها بشكل كبير ليتبين فيما بعد أنها أبنة الشهيد المهدي زايد وهي واحدة من أربعة بنات هن أبناء الشهيد.

تقول الحاجة مبروكة أن الأربعة بنات يعشن معيشة ضنكا بين منازل الجدين من جهة الأبن أو الأم وأنهن ليس لديهن مسكن أو بالأحرى منزل خاص بهن لذلك وجهت الحاجة مبروكة ندائها للقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بتوفير المنزل لهن.

الزوجة و الأربعة بنات

لكن القصة بدأت تأخذ منحى أخر تماما كان السؤال الوارد في أذهاننا هو أين هي الأم زوجة المهدي ولماذا أوصلتنا الاتصالات إلى أم المهدي بدلا من الزوجة..؟

وتجاوبنا الحاجة مبروكة على السؤال قائلة لقد أستشهد المهدي مدافعا عن الوطن وبعد أربعة أيام من إستشهاده توفيت زوجته لتترك خلفها أربعة من الأبناء جلهن من البنات وأن من تجلس بجابنبها هي اصغرهن وتكرر الحاجة مبروكة مناشدتها للمشير خليفة حفتر مستجدية بتوفير منزل لهن.

للوهلة الأولى يظهر على الحاجة مبروكة الأعياء والتعب الشديد والكبر وكان السؤال الطبيعي كيف تتمكن الحاجة مبروكة رغم التعب والوهن من تربية الأربعة بنات؟

تقول الحاجة مبروكة أنها تبذل جهدا كبيرا في ذلك الله سبحانه وتعالى وحده يعلم بمعاناتها لكنها لاتدخر جهدا في سبيل ذلك وأنها تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تستمر في رعايتهن والحفاظ عليهن.

ومرة أخرى تناشد الحاجة مبروكة المشير خليفة حفتر بأن يوصلها لبيت الله الحرام داعية الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الحج والطواف حول الكعبة الشريفة.

قصة عطية

لم تكتمل القصة بعد فكان حوارنا التالي مع أخ الشهيد المهدي وهو عطية زايد عبدالله والذي أطلعنا على تفاصيل إستشهاد المهدي.

ويقول عطية أن أخيه أستشهد في محور مصنع الأسمنت في بنغازي بتاريخ الخامس من مارس عام 2016.

الشهيد المهدي يملك زوجتين واربعة أبناء إناث من القصر وهو أحد سكان منطقة الفايدية التي تبعدعن مدينة البيضاء الواقعة في الشرق الليبي قرابة 17 كيلومتر وتقع جنوب مدينة شحات.

ويؤكد عطية زايد أن منطقة الفايدية قدمت 19 شهيدا منذ إنطلاق معركة الكرامة. وعدد من الجرحى منهم أبنه عطية الذي بترت ساقه اليمنى. عندما كان يحارب تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة.

ويقول عطية أن الشهيد المهدي هو أحد موظفي شركة الخليج العربي للنفط. وأن المعناة بدأت عند إستشهاد المهدي بعتبار أنه من المفترض أن يتم تعديل الراتب. بحسب قرار الزيادة الممنوحة للشهداء ولكن الأمر أخذ شوطا طويلا حتى أتت حكومة عبد الله الثني. والتي أستطاعت تنفيذ التعديل لتصبح الأمور في نصابها حتى الآن.

اما عن بنات المهدي فيؤكد عطية أنهن بدون منزل وأنهن يتنقلن في معيشتهن بين منازل الجدين والأخوال والأعمام.

المناشدة

وهنا كانت مناشدة عطية التي وجهها أيضا كما وجهتها الحاجة مبروكة للمشير خليفة حفتر. بأن يتم إعادة النظر في أوضاع أهالي الشهداء خاصة في منطقة الفايدية. بعتبارها بعيدة عن مكان تواجد المندوبين في مدينة بنغازي. مطالبا بتعيين مندوب فالمنطقة ليكون قريبا منهم ويوفر عليهم الذهاب لبنغازي.

ويقول عطية أن أوضاع الشهداء من سيئ إلى أسواء فبعضهم بدون رواتب ولا مسكن. وأن بعض المزايا التي أقرتها القيادة العامة لأهالي الشهداء لا تصل لهم منها التعزية. التي أقرتها القيادة العامة بمنح أهالي الشهداء خمسة الآف دينار. هي أيضا لم تصل للإهالي ويؤكد عطية بصفته أحد أعضاء مكتب الشهداء بمدينة شحات. أن المعاناة مستمرة في عدم وجود مندوب مختص من المنطقة. للإهتمام بشكل أكبر بحيث يكون قريبا من أهالي الشهداء.

ويعود عطية ليقص علينا حكاية أبنه زايد عطية زايد من مواليد 1993 والذي إلتحق بحرب الكرامة. وأنه أحد أفراد كتيبة محمد بورزق التي تمركزت في مدينة درنة آنذاك.

ويقول عطية أنه كان يعطي السلاح لأبنه عند ذهابه للقتال ولكنه كان يأخذه منه مرة أخرى. عند عودته للإحتفاظ به ضمانا لعدم وقوع أيه عواقب أخرى.

وفي أحد الأيام يقول عطية أن أبنه أتى إليه عند الساعة الثالثة ليلا ليطلب منه أخذ السلاح. بعد ورود معلومات للأبن أن عصابات التنظيمات الإرهابية حاصرت الفرقة التي ينتمي إليها الأبن.

وبدون أي تفكير أعطى الأب السلاح للأبن مع المزيد من الذخيرة ليذهب الأبن مسرعا لنجدة أصدقائه. وبعد إتصال الأب في الصباح أكد زايد أن الوضع أنقلب رأسا على عقب. وأنهم إسطاعو رد الخطر وحاصروا العصابة الإرهابية التي كانت تحاصرهم.

وفي نفس اليوم يقول عطية أنه حاول الإتصال بأبنه بعد عدة ساعات لكنه لم يرد على هاتفه لتصل إليه المعلومات من أخيه بأن أبنه أصيب وتم نقله إلى مستشفى قرنادة.

وعلى الفور يقول عطية ذهب للمستشفى ليجد أن الأبن بالفعل هناك وان إصابته كانت في الركبة اليمنى. نتيجة رصاصة من سلاح بي كي تي. هشمت مفصل الركبة بالكامل مما أستدعى إلى ضرورة وسرعة إجراء عملية لبتر الرجل بأكملها قبل حدوث أية مضاعفات أخرى.

وبعد نجاح عملية البتر ذهب الأبن في رحلة علاجية لدولة الأردن ليركب طرف صناعي. لكن الأب يؤكد أن الطرف الصناعي الذي تم تركيبة في الأردن. كان يسبب التقرحات لأبنه والعديد من المشاكل الصحية الأخرى. مما أظطر الأب لإتخاذ قرار نزعه من الأبن خوفا من تسوء حالة.

يقول الأب أنه بعد ذلك وبعد قدوم حكومة الثني أستطاع الأب بعلاقاته والعديد من التوصيات. أن يتحصل على رحلة علاجية أخرى لزايد في دولة أوكرانيا. وأن الأمور رغم سوئها لكنها كانت أفضل بكثير مما حدث في دولة الأردن.

ويقول الأب أن زايد متزوج و أب لولدين وأنه لم يتحصل على مسكن. حتى الأن وأنه يعيش مع عائلته في منزل بالإيجار.