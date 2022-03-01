السفارة الليبية لدى سلوفاكيا: الشرطة الأوكرانية تؤخر وتمنع خروج الليبيين عبر الحدود

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السفارة الليبية لدى سلوفاكيا أن قوات الشرطة الأوكرانية تتعمد تأخير ومنع الليبيين من الخروج عبر المعبرين الرئيسيين بين أوكرانيا وسلوفاكيا.

وأفادت السفارة الليبية بأن الشرطة الأوكرانية تمنح الأفضلية للمواطنين الأوكرانيين ولغيرهم من الجنسيات الأوروبية الأخرى. وذلك حسب شهود عيان من الجالية الليبية.

ودعت لجنة تأمين عودة الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا التابعة للسفارة. المواطنين الليبيين الذين اتخذوا قرار السفر عبر وسائل النقل البري. “توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، ومتابعة نصائح السلطات الأوكرانية.خاصة فيما يتعلق بالسفر عبر الطرق البرية بين المدن”.

وذكر البيان أن العبور من الجهة الأوكرانية أوجهورود غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا. للوصول إلى الحدود السلوفاكية استغرق ثماني ساعات، مشيرة إلى وجود عراقيل في هذا المعبر للمترجلين.

ودعت السفارة المواطنين الليبيين إلى إيجاد مكان آمن والبقاء في الداخل، بعيدا عن النوافذ والأبواب إذ كانوا بالقرب من نشاط عسكري. والتيقظ بشكل مستمر للتطورات التي تسمح لك بالمغادرة بكل طمأنينة.

ويوم الجمعة، كشفت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا إجراءات لإجلاء المواطنين المقيمين من البلاد. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.

ويوم الأحد، وجه السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، نداء إلى الجالية الليبية في العاصمة كييف، بالتوجه المباشر إلى مقر السفارة. منبها إلى احتمال قطع كافة الاتصالات والإنترنت.