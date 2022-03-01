البرلمان يمنح الثقة لحكومة باشاغا والأخير يؤكد أن عملية التسليم ستكون آمنة وسلسة في طرابلس

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صوّت، مجلس النواب، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا. وستحل الحكومة الجديدة محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أنه “إضافة إلى 92 نائبا الذين صوتوا بمنح الثقة للحكومة من الحاضرين لجلسة اليوم ، هناك 13 نائبا لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم صوتوا بمنح الثقة إلكترونيا، ولم يتم احتساب أصواتهم من ضمن 92 الذين منحو الثقة للحكومة اليوم”.

وجاء منح الثقة للحكومة الجديدة، في جلسة اليوم الثلاثاء في طبرق، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك قبول بعض التعديلات على التشكيلة المقدمة من باشاغا والتي تمت مناقشتها في جلسة أمس الإثنين.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 29 وزارة إضافة إلى ست وزراء دولة. وقال عقيلة صالح، إنه وفقا لهذا التصويت “منحت الثقة للحكومة الجديدة.”

واختار، مجلس النواب، الأسابيع الماضية، فتحي باشاغا، بعدما اعتمد المجلس خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى.

عملية نزيهة

وبعد منح الثقة لحكومته، وصفها فتحي باشاغا، بأنها “عملية نزيهة وواضحة وشفافة”. وقال، في كلمة مصورة بعد منح الثقة، إن عملية التسليم ستكون سلسة وآمنة في العاصمة طرابلس دون أي مشاكل.

كما لفت إلى أنه باشر في “إجراء التدابير القانونية والإدارية. واتصل بجميع الجهات الأمنية والعسكرية”. كما أكد أنه لدى حكومته “ترتيبات معهم، وستكون عملية التسليم بشكل سلس وآمنة دون أي مشكلة”.

وأكد، باشاغا أن الحكومة ستسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار. كما قال، “لم آت للانتقام وتصفية الحسابات، بل جئنا لبناء الوطن ولنمد أيدينا للجميع”.

وأضاف، “ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ما أقره البرلمان في خارطة الطريق”. وأكد نيته في التعاون مع مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي.