أمين عام حلف الناتو: الحلف لن يرسل جنودا للقتال في أوكرانيا

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “​الناتو​”، ​ينس ستولتنبرغ​. إن الحلف لن ينخرط في صراع عسكري في أوكرانيا، ولن يرسل جنودا للقتال هناك.

وأضاف ستولتنبرغ​. خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي أن كل دولة في الحلف توفر دعما عسكريًا مختلفًا لأوكرانيا، علاوة على الدعم المالي.

وأكد أمين عام الحلف أن الحلفاء يقفون مع بعضهم البعض، ضد حرب الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

وأشار إلى أن الناتو حلف دفاعي، لا يسعى إلى الصراع مع روسيا، وعلى موسكو وقف الحرب فورًا.

وأوضح ستولتنبرغ​، أن الحلف يتضامن مع أوكرانيا، في وجه الاجتياح غير المقبول، وغير المبرر لأراضيها.