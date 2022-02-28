27 قتيلًا في يومين.. إرهاب داعش يفتك بمزيد من الأبرياء في قرى نيجيريا

أخبار ليبيا24

حالة من الرعب والفزع يعيشها سكان عدد من القرى والمناطق في نيجيريا جراء الهجمات المتكررة من قبل تنظيم الدولة في غرب أفريقيا (إيسواب) حيث لقي العشرات من الأبرياء مصرعهم، خلال اليومين الماضيين، بينما خُطف آخرين في هجمات إرهابية.

هجمات مروعة لإرهابيين

وفي واحدة من، سلسلة العمليات المروعة، وفي أحدث مثال على تلك العمليات، التي تظهر مدى الجرائم الإنسانية للجماعات الإرهابية ضد المدنيين العزل. أفادت تقارير صحفية محلية في نيجيريا، أن ما لا يقل عن 13 شخصًا قتلوا بشكل مروع على أيدي الإرهابيين خلال يومي السبت والأحد في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا.

التقارير، التي تابعتها أخبار ليبيا24، أكدت أن تلك الهجمات طالت أهالي قرية سابونجاري، الواقعة على بعد كيلومترات من بلدة دوبما.

ونقلت التقارير، عن حراس محليين، أن هجمات الإرهابيين الأحد خلّفت ورائها سبعة قتلى من أهالي القرية.

وجاءت هذه العملية بعد 24 ساعة فقط من الإبلاغ عن هجوم في قريتي مانداراجيراو وغوما في منطقة بيو في جنوب ولاية بورنو. ولفتت التقارير أن هذه الهجمات حدثت كذلك بعد أقل من 48 ساعة على هجوم إرهابي على قرية كوتيكاري في شيبوك، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

عقاب جماعي

وقال، السكان المحليون في قرية مانداراجيراو، إن هذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الإرهابيين قريتهم في فبراير. ووفقًا لشهاداتهم فإن قريتهم هوجمت من قبل وجرى اختطاف بعض من شبان القرية، الذين ما زالوا في الأسر.

وأسفر الهجوم، الذي وقع في قرية مانداراجيراو عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، وفقًا لأهالي القرية.

“وفي قرية غوما، اختطف الإرهابيين فتاتين ونهبوا المواد الغذائية. كما دمروا المتاجر وأخذوا معهم بعض الماشية، وفق تصاريح الأهالي.

وأضافوا، أن المدنيين استهدفوا بسبب مساعدة القوات التي تقاتل الإرهابيين. ونُقل عن أحد قادة أحد الجماعات المسلحة المقاتلة ضد تنظيم الدولة. أن مقتل القرويين جاء بعدما طلب الجنود مساعدتهم لإزالة الشجيرات يستخدمها الإرهابيين كغطاء للكمائن، على طول الطريق السريع الذي يربط القرى.

وأضاف مصطفى كريمبي، أن الهجمات كانت بمثابة “عقاب على مساعدة الأهالي”. تقع القرى على أطراف غابة سامبيسا، وهي مخبأ رئيسي للإرهابيين.

وقال كريمبي: “لقد انتقلوا من قرية إلى قرية. وحددوا أهدافهم وذبحوهم”. مضيفًا أن تسعة من السكان قتلوا في سابونغارين كيمبا، وسبعة في ماندارا جيراو وثمانية في نجاما.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وسكان محليين، فقد قتل الإرهابيين في شمال شرق نيجيريا منذ الجمعة 27 شخصا في أربع هجمات منفصلة.

وقال عضو آخر، وهو عمر آري، إن الإرهابيين وجهوا تحذيراً إلى القرويين بعدم إزالة الأشجار. مهددين بـ “عواقب وخيمة”، وأعطى نفس عدد القتلى.

وصعّد تنظيم الدولة في غرب أفريقيا “إيسواب” هجماته في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من العمليات العسكرية المستمرة للجيش النيجيري ضده.