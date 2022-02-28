انفوغرافيك| أبرز تصريحات المنفي بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير

28 فبراير، 2022 6:14 م
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أخبار ليبيا24

احتفل الليبيون في السابع عشر من فبراير الجاري بالذكرى الحادية عشر للثورة وسط استمرار وجود الانقسامات السياسية.

وفي كلمته بالمناسبة ناشد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشعب الليبي بمناسبة بالسمو على الخلافات ونشر التسامح والعفو للوصول إلى الهدف المنشود.

ودعا المنفي إلى ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

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وقال، “قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل”.

وأضاف، “إن السلام الحقيقي يتطلب أن السمو على الخلافات والتنازل للشركاء في الوطن حبًا وكرامة لمصلحة أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة”.

وقال، “إن بناء ليبيا مسؤولية جماعية تبدأ بالتسامح والعفو للوصول إلى الهدف المشترك المنشود”.

انفوغرافيك- أبرز ما جاء في كلمة المنفي بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير
انفوغرافيك- أبرز ما جاء في كلمة المنفي بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير
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28 فبراير، 2022 6:14 م
30

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