الفرسان يحصدون برونزية المبارزة في نيجيريا

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حصد المنتخب الليبي للمبارزة للشباب لفئة تحت 20 عاماً. الميدالية الفضية لبطولة أفريقيا للمبارزة في نيجيريا 2022.

وكان المنتخب الليبي قد خسر النهائي في البطولة التي اختتمت مساء أمس الأحد بمدينة لاغوس النيجيرية. أمام المنتخب المصري صاحب التصنيف الأول أفريقياً.

وأقصى مبارزو ليبيا منتخب السنغال في نصف النهائي بفوز مستحق لشباب ليبيا. وبهذا التتويج يحافظ منتخب ليبيا على تصنيفه ثانياً على مستوى القارة الأفريقية. خلف مصر المتوجة باللقب وصاحبة التصنيف الأول.

وعلى صعيد منافسات الفردي. توج المبارز أبوبكر القاضي بالميدالية الفضية، وقد مثل المنتخب الليبي للشباب كلا من أبوبكر القاضي، عبد المالك القاضي. محمد الدايخ وأنس أبوجطيلة، تحت قيادة المدرب سراج الدين التاجوري.

ولم تقتصر المشاركة الليبية في البطولة على المنتخب الليبي فقط. حيث شهدت مشاركة الحكم الدولي الليبي إيهاب بوشكيوه. الذي تحصل على إشادة الاتحاد الأفريقي للعبة على المستوى الفني المشرف الذي ظهر به.

الجدير بالذكر. أن بطولة أفريقيا للمبارزة للشباب تحت 20 عاماً نيجيريا 2022. قد شاركت فيها منتخبات ليبيا، مصر، الجزائر، السنغال، جنوب أفريقيا، بنين إضافة إلى البلد المضيف نيجيريا.