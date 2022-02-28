السفير الليبي في أوكرانيا: بعدد 250 شخص خروج الدفعة الثانية من الجالية الليبية في كييف

أخبارليبيا24

أكد السفير اليبي في أوكراينا عادل عيسى اليوم الإثنين أنه يتم الآن خروج الدفعة الثانية من الجالية الليبية من كييف.

وأضاف عيسى أنه تم توفير حافلتين وسيارات أخرى للمواطنين الليبيين الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة في مهمة إجلاء المواطنين.

وأوضح أنه رغم الظروف الصعبة والإمكانيات الضئيلة. إلا أنه يتم ترحيل مجموعة تقارب الـ 250 مواطن ليبي يتم إجلائهم عن طريق الحدود مع سلوفاكيا.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك دفعة أخرى خلال يوم غد. وستتنظر البرنامج الذي سيعد الليلة ويتم إحصاء المجموعة الراغبة في المغادرة.

كما أكد السفير الليبي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”. أن طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 ، الرابضة لغرض الصيانة في مصنع الانتينوف في منطقة سيفاتشين، بحالة جيدة ولم يلحق بها أي أذى حتى تاريخه.