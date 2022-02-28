استطلاع| السيولة وعجز الحكومات عن حل ملفها..آراء متابعينا حول تناقضات المركزي والمصارف التجارية

أخبارليبيا24- استطلاع

السيولة ونقصها في المصارف أحد أهم المفات التي عجزت الحكومات المتعاقبة على حلها طيلة أكثر من عشر سنوات. تحديد منذ 2011.

الفترة الأخيرة شهدت انفراجة بسيطة جدًا. بزيادة بعض المصارف لقيمة السحب إلا أن هذا الأمر يظل مشكلة للمواطنين. الذين بدأوا في البحث عن وسائل وطرق بديلة من أجل الحصول على أموالهم.

من هذه الطرق هو التحويلات مقابل خصم قيمة يتم الاتفاق عليها. أو اللجوء إلى الخدمات الإلكترونية التي لايخلو بعضها من احتساب قيمة إضافية. إضافة إلى تعطيلها وتوقفها المفاجيء.

اليومين الماضيين أعلن فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي. توفر أرصدة كبيرة بخزائن فروع المصارف تفوق 2.7 مليار دينار. إلا أن عند توجه المواطنين للمصارف لايجدون السيولة.

ولتسليط الضوء على هذه المعضلة سألنا متابعينا عن أسباب عجز المصارف عن تقديم السيولة للعملاء رغم توفرها. هل لسوء إدارة، أم أن المعلومات الواردة غير صحيحة؟.

هيثم الشريف بدأ بالقول :”جميع ما تم ذكره”. ويعتقد أحمد المبسوط أنها سرقة ويقول :”معناتها سرقة والسرقة يعاقب عليها القانون”.

أما Ramzy Abd يقول :”سوء إدارة ومعلومات كاذبة ودولة تقهر”. كذلك Adel Adel يرى أنها :”سوء إدارة. ومعلومات غير صحيحة”.

ويقول Abdullah Ali Alderrat :”سوء إدارة. وعدم وجود رقابة دورية للمصارف”. ومحمود الصالحين المسماري يرى :”سوء إداره وعدم مصداقيه في المصارف وجود مكاتب صرافة فيها عمولة بين الطرفين”.

أما عبدالسلام اوحيدة فيعقتد أن السبب هو :”عناصر جديدة ليس لها فقه في الأمور المالية”. الفصول الأربعة الربيع تقول :”مقصود ..المصرف مسيطرة عليه بريطانيا”.

ويؤكد Mahmud Alhmede :”سوء الإدارة. والمعلومات غير الصحيحة”. ومن وجهة نظر مريم الشوين ترى أنه :”كفر عرب”. حسب قولها.

و Fatima Alzhra تقول :” سوء إدارة. كما أن المعلومات الواردة غير صحيحة”. وتقول Sro Abdo :”سحن كبد للشعب”.

وتؤكد منارة الخير :”إدارة سيئة وغياب ضمير وسرقة وسيطرة العملاء”. أما Ahlam Alkreme تقول :”أزمات مفتعلة”.

ويقول فائز العبيدي متهكمًا :”اسأل اللص غير الظريف. أرسين لوبين الليبي (الصديق الصغير)”. في إشارة إلى محافظ المركزي.

وتعتقد Fatima Sasi أنه :”كفر وتنكيد عيشتنا”. ويقول هويدي.العمامي العمامي :”مش كم مرة يلوح بالإفلاس والراية الحمراء. هذوم عصابات السياسيين”.

ويرى عزالدين موسى :”بلاد خاربة من شرقها إلى غربها. وهذا مايريده الغرب لليبيا”. ويعتقد حمد خليفة بالخير :”أنه بزنس من المحافظ لأصغر موظف. مصرف فساد أخلاقي ومالي”.

ويقول سمير الشحومي :”كل ما ذكرته وأضف عليهم أهداف سياسية حزبية”. وترى الزمن الجميل أن :”معلومات غير صحيحة”.

وتؤكد Fouz Ail أن الأمر بسبب :”سوء إدارة من جميع المصارف فى كافة البلديات. والمواطن يعانى”.

ويرى والبوراوي وسيم :”غير صحيح”. ونعمون النعمون يقول :”سوء إدارة”. فيما يؤكد بوبكر ابراهيم :”تعودوا على أكل المال الحرام. والحلال تركوه”.