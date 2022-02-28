إنفوجرافيك.. تعرف على الأوضاع المالية لليبيا خلال الفترة الأخيرة
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تعرف على الأوضاع المالية لليبيا خلال الفترة الأخيرة
الدين العام المسجل حالياً يصل 155 مليار
القروض التى منحها مصرف ليبيا المركزي لشركات تتبع الحكومة
طرابلس 84 مليار دينار
بنغازي 71 مليار دينار
قيمة القروض المدفوعة من مختلف المصارف التجارية
8 مليار دينار
ديون محكومة بالقانون تتحملها الحكومة
35 مليار دينار
ديون لصالح مؤسسة الضمان الإجتماعي
13 مليار دينار
وديون خاصة بالرواتب وعلاوة لم تدفع
19 مليار دينار
حجم الإلتزامات الحالية يبلغ 222 مليار دينار
عقود البنية التحتية
115 مليار دينار
إجمالي الإلتزامات الحالي 337 مليار دينار ليبي