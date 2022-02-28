إنفوجرافيك.. تعرف على الأوضاع المالية لليبيا خلال الفترة الأخيرة

28 فبراير، 2022 9:36 م
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أخبارليبيا24_إنفوجرافيك

تعرف على الأوضاع المالية لليبيا خلال الفترة الأخيرة

الدين العام المسجل حالياً يصل 155 مليار

القروض التى منحها مصرف ليبيا المركزي لشركات تتبع الحكومة

طرابلس 84 مليار دينار

بنغازي 71 مليار دينار

قيمة القروض المدفوعة من مختلف المصارف التجارية

8 مليار دينار

ديون محكومة بالقانون تتحملها الحكومة

35 مليار دينار

ديون لصالح مؤسسة الضمان الإجتماعي

13 مليار دينار

وديون خاصة بالرواتب وعلاوة لم تدفع

19 مليار دينار

حجم الإلتزامات الحالية يبلغ 222 مليار دينار

عقود البنية التحتية

115 مليار دينار

إجمالي الإلتزامات الحالي 337 مليار دينار ليبي

28 فبراير، 2022 9:36 م
32

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