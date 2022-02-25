9 حالات وفاة و938 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

25 فبراير، 2022 3:04 م
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أخبار ليبيا 24

سلجت ليبيا 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسع حالات وفاة و3178 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه تسلم، الخميس. 4495 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 3557 عينة. وإيجابية 938 عينة، بنسبة 20.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020. إلى 492 ألفًا و154 حالة بينها 457 ألفًا و636 شفاء. و28 ألفًا و277 نشطة، فيما توفي 6241 شخصًا جراء الوباء.

25 فبراير، 2022 3:04 م
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