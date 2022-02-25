ضبط “12000” زجاجة خمور بميناء مصراتة قادمة من أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة الجمارك بميناء مصراتة البحري، عن ضبط شحنة خمور بميناء مصراتة، قادمة من أوكرانيا.

وبحسب مكتب التفتيش الآلى بمصلحة الجمارك الليبية فقد وردت معلومات تفيد بالاشتباه في حاوية. سعة 40 قدم تحتوي على مواد تنظيف (شامبو) قادمة من أوكرانيا.

وتم الاشتباه بها باحتوائها على مواد ممنوعة (مشروبات كحولية)، وعلى الفور قام رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة عقيد خالد الضلعة.. بالتحفظ على الحاوية وفتح محضر وتشكيل لجنة برئاسته لفتح الحاوية والتأكد من مفاد المعلومات الواردة.

وباشرت اللجنة عملها التي تم تشكيلها من أعضاء المركز وأعضاء وحدة التفتيش الآلي وأعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة. وتم فتح الحاوية حيث وجد خلف صناديق الشامبو صناديق عند فتح بعضها تبين بداخلها زجاجات تحتوي على سائل شفاف يشتبه بأن تكون مشروبات كحولية “خمر”.

وكان إجمالي محتويات الحاوية 900 علبة شامبو. وعند فتح باقي الصناديق اتضح وجود 12000 زجاجة يشتبه بأن تكون مشروبات كحولية.

وبذلك تم إحالة المحضر إلى رئيس النيابة المختصة لاستكمال إجراءات الاستدلال بالخصوص.