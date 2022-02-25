دراسة تؤكد التأثير الإيجابي لتربية حيوان أليف على صحة أدمغتنا

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أكدت دراسة أن إيواء حيوان أليف، مثل كلب أو قطة، خاصة لمدة خمس سنوات أو أكثر، مرتبطا ببطء التدهور المعرفي لدى كبار السن.

وربطت الدراسة التي صدرت في 23 فبراير الجاري اقتناء حيوان أليف بخفض التوتر وضغط الدم.

وقالت إن مالكي الحيوانات الأليفة ، بما في ذلك الكلاب والقطط والأرانب. احتفظوا بالمزيد من قدراتهم المعرفية بعد الاعتناء بالحيوانات على مدى ست سنوات.

وأكدت مؤلفة الدراسة تيفاني برالي. أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن الرابطة بين الإنسان والحيوان قد يكون لها فوائد صحية مثل خفض ضغط الدم والتوتر.

وأضافت. أن نتائجنا تشير إلى أن ملكية الحيوانات الأليفة قد تكون أيضا وقائية ضد التدهور المعرفي”.

ونظرت الدراسة في البيانات المعرفية لـ 1369 من كبار السن. بمتوسط ​​عمر 65 عاما، ولديهم مهارات معرفية طبيعية في بداية الدراسة.

وما مجموعه 53% كانوا يمتلكون حيوانات أليفة. و32% يمتلكون حيوانات أليفة على المدى الطويل، وهم الذين يمتلكون حيوانات أليفة لمدة خمس سنوات أو أكثر.

ومن المشاركين في الدراسة. كان 88% من البيض. و7% من السود، و2% من أصل إسباني و3% من عرق آخر.

ووجدت الدراسة أنه بعد ست سنوات. لاحظ أصحاب الحيوانات الأليفة على المدى الطويل انخفاضا أقل في متوسط ​​درجاتهم في هذه الاختبارات. من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

وهناك أدلة متزايدة. على أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي. ويعتقد الخبراء أن الحيوانات الأليفة قد تساعدنا في الحفاظ على قوتنا الذهنية من خلال تقليل التوتر