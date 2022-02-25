تستمر معارك القضاء على الإرهابيين..عمليات متزامنة في ليبيا والجزائر

أخبارليبيا24- إرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية. مقتل 7 “إرهابيين” مطلع الأسبوع الماضي شمال شرقي البلاد. في عملية عسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع أن الإرهابيين السبعة. قتلوا خلال عملية بحث وتمشيط في إحدى غابات ولاية سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وليس ببعيد عن هذه الأحداث ومطاردة الإرهابيين. تمكن الجيش الليبي في نهاية يناير الماضي من قتل 24 داعشيا وأسر عنصر في معارك القطرون في الجنوب الغربي.

وكشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي. أن مواطنين في الجنوب تعاونوا مع الجيش الليبي في مطاردة الإرهابيين والقضاء على خلايا “داعش” بالمنطقة.

لا زالت الجماعات الإرهابية تتلقى الضربات المتتالية في أكثر من دولة في القارة الأفريقية. حيث في ليبيا لايزال الجيش الليبي يلاحق عناصر التنظيمات الإرهابية في الصحراء الشاسعة التي فروا إليها وظنوا أنها مكان آمن.

وأكدت الدفاع الجزائرية. أنه تم خلال العملية التي قالت إنها ما تزال متواصلة استرجاع 6 بنادق كلاشنكوف وبندقية بمنظار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية. أن المحجوزات شملت كميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وأوضحت الوكالة أنه تم تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهم وهم. فار رشيد, المدعو “عبد الحي”, الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994. وفركوس عبد الكريم, المدعو “نوح”. الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

وأفادت الوكالة أنه من ضمن الإرهابيين ذيب إلياس, المدعو ” أبو إسماعيل”, الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995. بويسري كمال, المدعو “إبراهيم القاعدة”. الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.

وأيضًا غضبان عبد الكريم, المدعو “عباس الخروبي”, الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002. يوسفي خالد, المدعو “القعقاع”. الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

وأخيرًا سقاط عز الدين, المدعو جابر المروكي. الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.

وفي أواخر يناير الماضي. أعلن الجيش الجزائري تحييد 23 “إرهابيا” واعتقال 222 عنصرا ينتمون إلى جماعات متشددة.

وتم قتل الإرهابيين وأسر الأخرين. عقب اشتباكات دارت في أقصى جنوب الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع النيجر.

هذه العمليات التي وقعت في وقت قريب ضد التنظيمات الإرهابية. هي رسائل لكل الإرهابيين في تلك الدول أنه لا مكان لكم فيها ولن تقوم لكم قائمة وأنه مهما هربوا واختباوا ستتم ملاحقتهم والقضاء عليهم.