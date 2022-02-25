بن شرادة يصف رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري بالمؤسف

25 فبراير، 2022 11:05 ص
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عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة
عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة

أخبار ليبيا24

وصف عضو مجلس الدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، إن تصويت مجلس الدولة بالرفض على تعديل الإعلان الدستوري بـ “المؤسف”.

وقال بن شرادة، لأخبار ليبيا24، إن ما حدث في جلسة مجلس الدولة من رفض للاتفاق بين لجنتي النواب والدولة يعتبر شيئًا مؤسفًا.

وأضاف، اليوم الجمعة، “أن رفض هذا التوافق مؤسف خاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري”. ورأى أن من الصعب بعد الآن أن يكون هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة، خاصة بعد التوافق الأول والذي نتج عنه التعديل الدستوري.

وتوقع بن شرادة، عدم رضى مجلس النواب باتفاق آخر أو الرجوع إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وصوت مجلس الدولة الخميس على رفض التعديل الدستوري الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري بـ 51 صوتًا.

وقال المجلس، في بيان، إنه تم رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري. وتعديل السلطة التنفيذية؛ بسبب مخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.

وأضاف، أن مجلس النواب لم يتفاعل مع مطالبة المجلس الأعلى للدولة. بشأن إعطاء مزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب.

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25 فبراير، 2022 11:05 ص
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