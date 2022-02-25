الصحة بطبرق: كل الحالات التي اكتشفت بالمدارس هي للمتحور أوميكرون

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد، عبدالمنعم اسويكر، مدير مكتب الخدمات الصحية في طبرق لأخبار ليبيا 24، أن كل الحالات التي اكتشفت بمدارس طبرق في الفترة الماضية بين الطلبة هي للمتحور أوميكرون.

وقال اسويكر، إن “الوضع الصحي بمدارس طبرق مطمئن وغير مخيف على الرغم من اكتشاف الحالات”.

وأضاف، ” ما نتخوف منه هو أن ينقل الطلبة العدوى إلا أسرهم”.

وقال اسويكر، “عادت الدراسة بعد توقف لأسبوع فقط. نتابع كل المدارس بمنطقة طبرق مندوبي الصحة المدرسية يوميا”.

وأضاف مدير مكتب الخدمات الصحية بطبرق، أن “كورونا موجودة وقد تصل لذروتها وقد تنخفض ونحن مستعدون لها في كل الأوقات”. وأشار إلى أن الوضع العام في ليبيا في انخفاض ملحوظ وصل إلى 40 بالمائة.

استمرار حملة التطعيمات

وأكد اسويكر، على أن حملة التطعيمات لازالت مستمرة. ولفت إلى أن عدد المطعمين في طبرق لم يتجاوز 22 ألف مواطن من بداية حملة التطعيم التي انطلقت بتاريخ 24 أبريل من العام الماضي.

كما أكد أن التطعيمات متوفرة في كل المراكز في طبرق. وقال، “لدينا فرق متحركة للوصول إلى المرضى وكبار السن لتطعيمهم في البيوت”.

وأضاف، “دعواتنا مستمرة للابتعاد عن المناسبات الاجتماعية والتجمعات حفاظاً على الصحة العامة ولبس الكمامة والتعقيم” .