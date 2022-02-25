السفير الليبي في أوكرانيا يوضح حقيقة وفاة طالب وإصابة طائرة الشحن العملاقة

25 فبراير، 2022 10:14 م
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السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى
السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى

أخبارليبيا24

نفى السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى خبر وفاة طالب ليبي خلال العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد حاليًا.

وأكد عيسى في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن الخبر المتوارد عاري عن الصحة تمامًا.

وأوضح السفير الليبي. أن طائرة الشحن العملاقة الليبية (الأنتينوف)  124-100 ، الرابضة في المصنع بالعاصمة كييف من أجل الصيانة، بسلام ولم تصاب بأضرار.

وكانت السفارة الليبية لدى أوكرانيا أعلنت عن إجراءات إجلاء المواطنين الليبيين المقيمين هناك.

وأكدت السفارة أن اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين خصصت ، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل.

وأوضحت السفارة أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.

25 فبراير، 2022 10:14 م
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