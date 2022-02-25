الرئيس الأوكراني: أوكرانيا تركت لوحدها في مواجهة روسيا

25 فبراير، 2022 9:58 ص
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رئيس أوكرانيا: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد
رئيس أوكرانيا: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد

أخبار ليبيا24

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، موقف الدول الغربية أمام الهجمات الروسية على بلاده، قائلًا “إن العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد”.

وقال زيلينسكي، في كلمة للشعب الأوكراني فجر الجمعة، إن الضربات الروسية تستهدف كلا من الأهداف العسكرية والمدنية. ولفت إلى أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات.

وأضاف زيلينسكي، أن “العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية”، مشيرًا إلى أنه يشكك في التزام حلف شمال الأطلسي “الناتو” بضمان عضوية بلاده في الحلف.

وقال، “سألت 27 قائدا أوروبيا عن عضوية بلادي في الناتو ولم يجبني أحد”. وتساءل “من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟” ليواصل بأن “الجميع خائفون”.

واعتبر زيلينسكي أن “موسكو ستضطر إلى التحدث مع أوكرانيا عاجلا أو آجلا لإنهاء القتال”.

وأعلن زيلينسكي، مقتل مالا يقل عن 137 أوكرانيا الخميس في اليوم الأول من الهجمات الروسية.

ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي شعبه للدفاع عن بلادهم وقال إنه سيتم تسليم السلاح لأي شخص مستعد للقتال.

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25 فبراير، 2022 9:58 ص
12

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