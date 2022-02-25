الأفريقي يقصي خليج سرت من كأس ليبيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تمكن الأفريقي من التأهل إلي الدور 32 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم في المباراة التي جمعته مع خليج سرت على أرضية ملعب أجدابيا.

وجاء تأهل الأفريقي بفوزه على خليج سرت بركلات الترجيح 5-6 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف .

الجدير بالذكر أن الأفريقي ينشط ضمن فرق المجموعة الثانية من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، خلف القيروان المتصدر و البرانس صاحب المركز الثاني.