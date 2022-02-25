إنفوغرافيك| تفاصيل خطة الدبيبة القاضية بإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
المسار الأول:
– اللجنة الفنية الحكومية تصيغ مشروع قانون الانتخابات.
– يحال من الحكومة إلى مجلسي النواب والدولة.
– يصادق النواب عليه في أسبوعين وكحد أقصى 4 أسابيع.
– حال تعذرت المصادقة يبدأ العمل بقانون أول انتخابات تشريعية .
المسار الثاني:
– انطلاق العملية الانتخابية وفق زمن تحدده المفوضية بالتشاور مع الحكومة والرئاسي.
– تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.
المسار الثالث:
– إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.
– وذلك وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية.
المسار الرابع:
– التصويت في الانتخابات سيكون إلكترونيا أذا استخدمت القوة لمنعه.
– التصويت يكون بإشراف دولي.