إلغاء جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1 على خلفية أزمة أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أعلن مروج بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة، إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى المقررة في سوتشي في 25 سبتمبر المقبل، وذلك على خلفية غزو أوكرانيا.

وجاء في بيان تم نشره “ناقشت مساء الخميس الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات فيا والفرق موقف رياضتنا. وتوصلنا إلى استنتاج. مع الأخذ في الاعتبار رأي جميع أصحاب المصلحة. أنه من المستحيل تنظيم جائزة روسيا الكبرى في ظل الوضع الحالي”.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إقامة المباريات الدولية الأوروبية المقرر إقاماتها في روسيا وأوكرانيا للأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية على أرض محايدة حتى إشعار آخر بسبب الحرب الروسية لأوكرانية.