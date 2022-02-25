استطلاع | الكسكسي والبازين على قائمة أشهر الأطباق الشعبية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

لا ينفصل المبطخ في أي بلد، عن تاريخها السياسي وحضارتها وموقعها الجغرافي. حيث يتأثر شأنه شأن العادات والأعراف والتقاليد والفنون، بالبلدان المحيطة به والحقب التاريخية التي مرّت عليه.

ولقدم الحضارة الليبية وموقعها الجغرافي في المغرب العربي، يُعتبر المطبخ الشعبي الليبي غنياً بالأطباق المتنوعة. التي تُمثل مزيجاً من الأطباق الأمازيغية والعربية والإيطالية.

لمة العائلة

وفي ليبيا، يعتبر يوم الجمعة أول أيام عطلة نهاية الأسبوع ويمثل يوم لمة العائلة. يلتقي فيه أفراد العائلة بعد أداء صلاة الجمعة على موائد شهية من كسكسي ورز بالخلطة وفتات ورشده وبازين.

أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع بشأن الطقوس الليبيين الجمعة؟ وشن غداكم طبعًا؟

وكان رد أغلب المشاركين في الاستطلاع أن أكلت الكسكسي والبازين في المرتبة الأولى على قائمة المأكولات الليبية وخاصة في يوم يوم الجمعة .

البازين

لا يمكن الحديث عن المطبخ الليبي دون ذكر “البازين”، أو “العيش” كما يُسميه البعض. إذ يُعد من أشهر الأكلات الشعبية في ليبيا، ويرتبط بمناسبة الزواج والحفلات بشكل عام، حيث يتم تقديمه بالمناسبات العائلية.

ويتكوّن هذا الطبق من عجين دقيق الشعير، واللحم سواء لحم الخروف أو الجمل أو الدجاح أو السمك، أو البيض. الذي يعتبر مكوناً أساسياً في معظم الأكلات الشعبية في المغرب العربي، بالإضافة إلى الخضروات والبهارات الليبية.

الفتات.. أكلة سكان الجنوب والجبل الغربي

من الأكلات الشعبية المنتشرة في المناطق الجنوبية وبعض مناطق الجبل الغربي، نجد طبق “الفتات” الذي يسمى في غرب البلاد “فطيرة” وهو عبارة عن فطير مسقى أو مغطى بالطبيخ أو المرق واللحم والحمص.

فضلاً عن اختلاف التسميات، تختلف طرق الإعداد، وفي الغالب يتم إعداد هذه الأكلة من رقائق الخبز المصنع من دقيق القمح. وقد يخلط مع نسبة قليلة من الطحين ويستخدم الفرن الشعبي (التنور) أو الحماس لطهيه.

يتم إعداد الطبيخ المصاحب للفتات من خليط من بعض الخضروات بالإضافة لبعض البقوليات. وخاصة الحمص مع بعض أنواع اللحوم وخاصة لحم الضأن، وأحيانًا لحم الدواجن. ويتم إضافة الطبيخ بصورة تدريجية وعلى هيئة طبقات متبادلة أو متعاقبة. حيث توضع الطبقة الأولى من الطبيخ في أسفل الصحن تعقبها طبقة من رقائق الخبز (الفتات).

ويضاف في الطبقة العليا الخضروات كالبصل والبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى اللحم.