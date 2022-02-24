محارب الصحراء يعزز دفاعات الهلال

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

أعلن نادي الهلال رسميًا عن تعاقده مع المدافع الجزائري عبد العزيز علي، ضمن تحركات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. لتدعيم صفوف الفريق ضمن نافذة الانتقالات الشتوية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

عبد العزيز علي المولود في مدينة عنابة الجزائرية في الأول من شهر نوفمبر من عام 1990. كان قد بدء مسيرته الاحترافية موسم 2009 مع ناديه الأم اتحاد عنابة لثلاث مواسم خاض خلالها 41 مباراة. سجل فيها ثلاثة أهداف، لينتقل في عام 2012 إلى نادي أهلي برج بوعريريج الجزائري لموسمين خاض خلالها 40 مباراة وسجل فيها هدف وحيد. ليبدأ بعدها رحلة من التنقلات بين عدة أندية هي أمل الأربعاء الجزائري واتحاد الحراش الجزائري. وجمعية وهران والمستقبل الرياضي التونسي ومولودية بجاية الجزائري، والعدالة السعودي، والاتحاد الرياضي بتطاوين، والثقبة السعودي. أما على الصعيد الدولي كانت له تجربة مع المنتخب الجزائري تحت 23 سنة.

ويحتل الهلال المركز الرابع ضمن المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، برصيد 16 نقطة جمعها من 11 مباراة. ليكون بذلك متخلفا بفارق 6 نقاط عن المركز الثالث المؤهل إلى الدور السداسي والذي يحتله النصر برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.