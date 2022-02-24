عملية جديدة للجيش النيجيري ضد بوكو حرام تؤكد استمراره في مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24

لا ينفك الجيش النيجيري بين الفينة والأخرى عن الإعلان وفي أكثر من مناسبة قضائه على أعضاء من جماعة بوكو حرام الإرهابية التي أثقلت بأعمالها الوحشية كاهل الدولة الأفريقية المكتظة بالسكان.

بوكو حرام داء عضال

بوكو حرام التي أصبحت داء عضالا ينخر جسد القارة السمراء ويؤرق المسؤولين الحكوميين والعسكريين فيها بالعموم ونيجيريا بشكل خاص.

القضاء على عدد من أعضاء جماعة بوكو حرام الإرهابية يؤكد استمرار نيجيريا في مكافحة الجماعة المتطرفة.. التي أصبحت تهدد كافة دول حوض بحيرة تشاد المجاورة لنيجيريا.

استمرار الجيش في مكافحة الإرهاب

ويظهر استمرار الجيش النيجيري في حربه على الإرهاب.. من خلال تمكن القوات الجيش من قتل عددا لم تحدده من إرهابيي بوكو حرام في ولاية آدماوة إحدى الولايت الست والثلاثين المكونة لنيجيريا.

وبحسب الجيش النيجيري هذا الأسبوع، تم العثور على بنادق كلاشنيكوف ودراجات نارية.. وأسلحة أخرى كانت بوكو حرام تستعملها في الهجوم على الجيش والمدينيين في تلك الولاية.

تقرير استخباراتي وكمين

قضاء الجيش النيجيري على تلك المجموعة من بوكو حرام قال أنه جاء بناءً على تقرير استخباراتي للجيش.. حيث نصب كمين عقب انسحاب بوكو حرام الإرهابية بعد اشتباك مع الجيش ليتم القضاء على تلك المجموعة الإرهابية.

وأكد الجيش النيجيري أن بوكو حرام الإرهابية تسبب في مقتل 100 ألف شخص.. وتشريد الملايين بشكل رئيسي في ولايات آدماوة وبورنو ويوبي.

بوكو حرام أرقت عيش السكان

وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أعلن في ديسمبر من العام الماضي أن بأن حكومته أضعفت جماعة بوكو حرام الإرهابية.. إلا أن نيجيريا بعد ساعات قليلة من إعلان بخاري سجلت هجوماً إرهابياً راح ضحيته ما لا يقل عن 25 شخصاً.

رغم تخبط التصريحات في الجيش النيجيري.. إلا أنه مستمر في محاربة الجماعة الإرهابية التي أرقت عيش الكثيرين من السكان في نيجيريا ودول حوض بحيرة تشاد.