عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.. بوتين يتهم حلف الناتو بدعم النازيين الجدد

24 فبراير، 2022 11:35 ص
18

أخبار ليبيا 24

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس شرق أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل الفجر.

وحذر فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورًا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية. مضيفا أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

واتهم بوتين ما وصفها بالدول الرائدة في حلف الناتو بأنها تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا. لافتًا إلى أن روسيا ستستخدم حقها في الدفاع عن نفسها.

كما حمّل بوتين نظام كييف مسؤولية تدهور الأوضاع حاثا الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم والعودة لديارهم. كما أعلن عن استعداد بلاده لأي تطورات وقد تم اتخاذ القرارات المطلوبة كافة بهذا الخصوص

24 فبراير، 2022 11:35 ص
18

مقالات ذات صلة

لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة.. رئاسة النواب تدعو إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل

24 فبراير، 2022 12:42 م

عقب إعلان روسيا غزو أوكرانيا.. برميل النفط يتخطى 100 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات

24 فبراير، 2022 12:11 م

عملية جديدة للجيش النيجيري ضد بوكو حرام تؤكد استمراره في مكافحة الإرهاب

24 فبراير، 2022 11:59 ص

تحسن تدريجي في حالة الطقس على أغلب مناطق شمال ليبيا

24 فبراير، 2022 11:55 ص
زر الذهاب إلى الأعلى