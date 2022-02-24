تحسن تدريجي في حالة الطقس على أغلب مناطق شمال ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للارصاد الجوية أن حالة الطقس، اليوم الخميس، في معظم شمال البلاد تشهد تحسنا تدريجيا، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين المعتدلة والخفيفة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

بينما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة. على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى، وصولا إلى الجغبوب صباح اليوم. والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى معتدلة السرعة، وتكون خفيفة غدا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

أما الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.

وفي الكفرة – السرير- تازربو تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا. والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق اليوم. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.