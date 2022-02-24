بيان مشترك..تحذير من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط

24 فبراير، 2022 11:45 م
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مؤسسة النفط
مؤسسة النفط

أخبارليبيا24

حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحثت في بيان مشترك. جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة المتعددة.

وشددت السفارات. على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

وأكد البيان. أن عدم انقطاع عمليات المؤسسة يعود بالفائدة على جميع الليبيين. معلنة تقديرها التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية.

24 فبراير، 2022 11:45 م
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