بوتين: الهجوم على أوكرانيا السبيل الوحيد للدفاع عن روسيا

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. اليوم الخميس، الهجوم على أوكرانيا كان السبيل الوحيد للدفاع عن روسيا.

وأضاف بوتين :” لم يبق لنا أي خيار في التعامل مع الأزمة وما اتخذناه قرارات اضطرارية”.

وتابع الرئيس الروسي :”نحن جاهزون للتعامل مع العقوبات. وروسيا لا تزال جزءا من النظام العالمي، وسندعم الاقتصاد وسننطلق من مصالحنا واعتبارتنا السياسية”.

وأكد بوتين بالقول :”لولا إقدامنا على هذه الخطوة لواجهنا تهديدا لم نكن سنستمر من بعده”.

وأوضح الرئيس الروسي :”كنا سنواجه مخاطر كانت يمكن أن تؤثر على وجودنا، لذلك أعددنا أنفسنا لأي عقوبات”.

وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس شرق أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل الفجر.

وحذر فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورًا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية. مضيفا أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.