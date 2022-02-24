بايدن: بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن

24 فبراير، 2022 10:27 م
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جو بايدن
جو بايدن

أخبارليبيا24

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن.

وأضاف بايدن في كلمة له بشأن غزو روسيا لأوكرانيا أن بوتين هو الذي اختار قرع طبول الحرب.

وأكد الرئيس الأمريكي بأنهم سيفرضون عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير، كما سيمنع أي استثمارات أمريكية في روسيا.

وقال بايدن في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”هذا الصباح. التقيت بنظرائي في مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا”.

وتابع  :”اتفقنا على المضي قدماً في حزم مدمرة من العقوبات. وغيرها من التدابير الاقتصادية لمساءلة روسيا. نحن نقف مع شعب أوكرانيا الشجاع”.

24 فبراير، 2022 10:27 م
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