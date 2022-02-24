رغم موقف “مجلس الدولة”.. باشاغا يحيل تشكيلة حكومته للبرلمان لنيل الثقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، اليوم الخميس، أن تشكيلة حكومته باتت جاهزة، وأنه ستتم إحالتها إلى البرلمان لنيل الثقة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ“باشاغا“ في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ أنه تم استكمال تشكيل الحكومة. وسيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

رفض الأعلى للدولة

ويأتي ذلك رغم تصويت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأغلبية 53 صوتًا على رفض ما أقره البرلمان من تغيير للسلطة التنفيذية. ما يضع البلاد مجددًا أمام مأزق حكومي.

وكانت جلسة المجلس الأعلى للدولة التي عقدت، اليوم، قد انتهت إلى رفض تعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بأغلبية الأصوات.

عقد جلسة رسمية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة عاجلة لأعضاء البرلمان من أجل عقد جلسة رسمية. يوم الإثنين المقبل، في طبرق، ويرجح أن يتم خلالها عرض التشكيلة الحكومية الجديدة على التصويت.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أكد، يوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للدولة اشترط على البرلمان. عدم تغيير السلطة التنفيذية قبل إنجاز المسار الدستوري. نافيًا بذلك أن يكون الاتفاق مع البرلمان على تغيير السلطة التنفيذية قد تم بالشكل الذي جرى به خلال جلسة التي شهدت تعيين فتحي باشاغا.

طريقة سلسة وفعالة

وأكد المشري، في كلمة خلال الجلسة الرسمية الـ 64 للمجلس الأعلى للدولة أنه ”لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل. الذي جرى، يوم 10 فبراير الجاري، وهو تاريخ تكليف البرلمان، لفتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا، قد أعلن في بيان له، يوم الثلاثاء، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تُجرى بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات.

نيل الثقة

ولفت البيان إلى أن التشكيلة الوزارية ستُقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر. مضيفًا أن التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة، والقدرة، والمشاركة الوطنية الشاملة.

وأعلن البرلمان، يوم 10 فبراير الجاري، تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. ومنحه 15 يومًا لإعلان تشكيلة حكومته، وتنقضي الآجال، غدًا الجمعة 25 فبراير الجاري.