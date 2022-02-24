السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو المقيمين إلى عدم مغادرة المنازل

24 فبراير، 2022 10:53 ص
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أخبار ليبيا 24

دعت السفارة الليبية لدى أوكرانيا، اليوم الخميس، المواطنين المقيمين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع.

وبحسب بيان لها بـ فيسبوك، نصحت الموجودين في مناطق التوتر بالابتعاد إلى مناطق أكثر أمنا.

وكانت قد دانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مجددة الدعوة إلى التهدئة والتراجع.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي.

24 فبراير، 2022 10:53 ص
34

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