استطلاع | الدبيبة يريد البقاء في السلطة أكثر فترة ممكنة لنهب خزائن ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

يؤكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، في كل مناسبة، عزمه على المضي بالبلاد قدما نحو الانتخابات العامة. في خطوة تكاد تجمع أطراف سياسية ليبية على أنها تأتي في سياق ”مناورة“ يقوم بها للبقاء في السلطة.مستغلا إصرار الأمم المتحدة أيضا على إنجاز الانتخابات.

ولا يكاد الدبيبة يفوت فرصة دون المطالبة بالتعجيل بإجراء الانتخابات. حيث دعا مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات في ليبيا.

وطالب الدبيبة، في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والأجهزة القضائية. بـ“الاستماع للشعب، والدفع باتجاه إجراء الانتخابات، لأنه لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى الانتخابات“. معبرًا عن رفضه التمديد للأجسام الحالية.

وكالة أخبار ليبيا 24، أجرت استطلاع بعنوان لماذا يصر عبد الحميد الدبيبة على التعجيل بالانتخابات الليبية؟

– مناورة جديدة للبقاء في السلطة .

– مستغل إصرار الأمم المتحدة على إنجاز الانتخابات .

– غير ذلك .

المشاركة في الاستطلاع

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آراء المشاركين

وجاءت آراء المشاركين في الاستطلاع بالأغلبية أن الدبيبة يريد البقاء في السلطة أكثر فترة ممكنة. لينهب كل فلس في خزائن مصرف ليبيا المركزي. ويسلمها بعد ذلك للبنك الدولي .

وقال “Naser Zurgani” من أول يوم استلم السلطة لم يستطيع الذهاب إلى كل مناطق ليبيا، ولم يتم اعتماد الحكومة إلا بعد ضغوط من الخارج.

مع العلم أن جل الوزراء دفع بهم البرلمان المعطل الذي يشتغل 8 أيام في الشهر ويقبض نهاية الشهر 16000 ألف دينار. من غير النثريات والزيارات وتذاكر الطيران والإقامة بلوشي على حساب الشعب الغلبان.

وعندما بدأ يصرف الأموال التي لا تساوي 5‎% من مصروفات البرلمان بدأت الحكاية الانتخابات البرلمانية … أولاً ان كانت هناك نوايا صادقة من الذين وضعونا تحت البند السابع .

وذهب “الفقيرة لله” إلى أن الشعب لا يريد برلمان ولا مجلس دولة و الإخوان تعددت الأسماء والهدف واحد. وهو السيطرة على ثروة المواطن المغلوب على أمره والتحكم في مصيره والسلطة والكرسي لا يهمم شي.

وأكد “محمد دينال درازي” أن الدبيبة هو من عرقل أجواء الانتخابات في موعدها عندما تقدم بالترشح لرئاسة. وهو لا تنطبق عليه الشروط و أخل بالاتفاق. والذي ينص على أن الذي ينجح لرئاسة الحكومة الوطنية أو وزيراً بها لا يحق له الترشح في الانتخابات.

واليوم يلح ويصر على إقامة الانتخابات في شهر يونيو إنسان شلافطي فعلاً هذا اللفظ. الذي أتانا به لا ينطبق إلا عليه فعلاً أن لم تستحي افعل كما شئت، حسب وصفه .

وذكر “فراس الليبي الشرقاوي” يستفيد من الدربكة التي تحصل وفي الحالتين هو الكاسب سواء في المعركة الرافضة للانتخابات. وأم في البدء في الانتخابات ويكتسح بوعوده الوهمية الناس التي تحب الأماني والوعود الزائفة .

ومن جهته، قال “Ali Abied” الشعب يريد انتخابات برلمانية ولا لتمديد لبرلمان حفتر، حسب قوله .

وأوضح “omar kazouz” من يصر على الانتخابات يريد التسليم لسلطة منتخبة وليس لمتسلط يامفتن يامطبل، حسب وصفه .