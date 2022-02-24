الأعلى للدولة يرفض التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب

24 فبراير، 2022 8:57 م
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الأعلى للدولة
الأعلى للدولة

أخبارليبيا24

قرر المجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس. رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية.

وأكد الأعلى للدولة. أن مجلس النواب لم يتفاعل مع مطالبه بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب.

وأضاف المجلس أن مجلس النواب قام بالتصويت على هذا التعديل. وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه عديد المخالفات الإجرائية.

واقترح الأعلى للدولة. تشكيلَ لجنة مشتَركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس.

وأوضح أنه بعد هذا الأجل يتم التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين. وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

24 فبراير، 2022 8:57 م
21

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