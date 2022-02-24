عمران : الأعلى للدولة يحاول ضرب خارطة الطريق في مقتل

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن تصويت المجلس الأعلى للدولة. على رفض تعديل الإعلان الدستوري الذي أجراه مجلس النواب سيضرب خارطة الطريق في مقتل .

وأوضحت عمران في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس. إن هذا سيؤثر على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية و المسار الانتخابي، لأنها تعتمد على التوافق بين المجلسي النواب والدولة.

وأضافت أن على المجلسين التحلي بروح الوطنية والتوافق على إكمال المسار الدستوري ثم الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية. مشيرة إلى أن هذا الموقف الثابت للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

ودعت عمران للتأكيد على احترام نصوص الإعلان الدستوري وغيره من الوثائق الدستورية النافذة. وعدم المساس بالمركز القانوني للهيئة كونها المفوضة من الشعب لصياغة مشروع الدستور.