تعرف على السبب وراء اختفاء أغاني عمرو دياب من اليوتيوب

أخبار ليبيا 24

أعلنت منصة أنغامي اليوم عن عقد شراكة حصرية مع النجم العربي العالمي عمرو دياب، صاحب المبيعات الأعلى على الإطلاق في المنطقة العربية. للانفراد ببثّ جميع أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية من إنتاج شركة “ناي فور ميديا” عبر المنصة.

ويعد عمرو دياب الفنان الأكثر استماعًا في المنطقة العربية. ويحتل الصدارة في عدد الاستماعات على أنغامي مع اقترابه من عتبة المليار استماع.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لإضفاء طابع متفرد على مكتبة أنغامي المتنوعة من الملفات الموسيقية والمدونات الصوتية. حيث يستطيع محبوّ النجم المصري اليوم الاستماع إلى مجموعة واسعة من أشهر أغانيه. بالإضافة إلى إصداراته المستقبلية من ألبومات غنائية ومقاطع فيديو حصريًا ومجانًا عبر “أنغامي”.

أول تعليق لدياب على شراكته مع أنغامي

في إطار تعليقه على الاتفاقية، قال الفنان عمرو دياب: “أنا متحمس جدًا لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري. والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم.

وقد اخترت أنغامي بصفتها منصة عربية استطاعت ترسيخ مكانتها عالميًا، وتقدم الثقافة العربية على المسرح الدولي. ولأنني أشاركها الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم. ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط. إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقًا مع أنغامي، حيث سنتعاون معًا لإيصال رسالتنا”.