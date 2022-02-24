بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا .. أسعار القمح ترتفع عالميًا

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار الحبوب عالميا إلى مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية. وارتفع سعر القمح بشكل غير مسبوق إطلاقا مع 344 يورو (حوالى 384 دولار أميركي) للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست” التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.

وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول. بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا، الخميس. من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد.

عملية عسكرية

وأعلن بوتين صباح الخميس، “عملية عسكرية” في أوكرانيا دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد. وقال بوتين، في كلمة متلفزة لم يعلن عنها مسبقا: “اتخذت قرار شن عملية عسكرية”، منددًا مجددًا بـ”إبادة” تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد.

بوتين توجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله: “أدعوكم إلى إلقاء السلاح”، مؤكدا أنهم سيتمكنون عندها “من مغادرة أرض المعركة من دون عائق”.

أسعار النفط

في سياق آخر، سجلت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعا بنسبة تتجاوز 6%. مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا. إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 6.54% لتصل إلى 103.17دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس تسليم أبريل بنسبة 6.26% لتصل إلى 97.87 دولار للبرميل.

يشار أن روسيا منتج رئيس للنفط الخام، إذ تعتبر ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل. وهي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

نزع سلاح

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح اليوم الخميس عن “عمل عسكري خاص” في شرقي أوكرانيا. ونقلت وكالة ريانوفستي عنه القول إن الهدف هو “نزع سلاح” أوكرانيا وليس الاحتلال.

في أسواق المعادن صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلى ذروة عام ونصف العام بعد إعلان الرئيس الروسي تنفيذ جيش بلاده عملية عسكرية شرقي أوكرانيا، فيما زاد سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 1.54% إلى 1938.34 دولارا للأوقية في التعاملات الأميركية، وفي أوروبا ارتفع السعر بنسبة 2.2% إلى 1724.9 يورو للأوقية.

وارتفع سعر الذهب في تعاملات بورصة كومكس بنسبة تفوق 1.5% إلى 1939.30 دولارا للأونصة تسليم أبريل المقبل. كما ارتفع السعر في بورصة طوكيو للسلع 1.41% إلى 7173 ينا للغرام تسليم أبريل المقبل.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.