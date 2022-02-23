منذ 2013..الأمن الداخلي يضبط متورطًا في عملية سطو على أموال كانت في طريقها إلى سرت

23 فبراير، 2022 4:08 م
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متهم في قضية أموال سرت
متهم في قضية أموال سرت

أخبارليبيا24

أعلن جهاز الأمن الداخلي ان أعضاء الجهاز تمكنوا من ضبط أحد المتورطين في عملية السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي التي تم تحويلها إلى فرعه بسرت.

 واكد جهاز الأمن الداخلي، عبر حسابه على “فيسبوك”. أن عملية القبض تمت بتعليمات من النائب العام  من ضبط المتهم في القضية التي هزت الرأي العام.

وأوضح الجهاز أن المهم ويدعى ( س. م. أ. م ) اعترف صراحة بأنه قام بتنفيد هذه العملية بالاشتراك مع آخرين.

ودعا الجهاز باقي الأجهزة الأمنية بالتعاون لضبط كافة المتورطين في هذه القضية مهما  مرت السنين وبعدت المسافات. وذلك بعد التنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.

وتعتبر هذه القضية بأنها من أبرز عمليات السطو التي سجلت في تاريخ ليبيا خلال عام 2013 في مدينة سرت.

23 فبراير، 2022 4:08 م
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