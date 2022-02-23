مخاطبا تبون.. الدبيبة: الجزائر دورها كبير في دعم استقرار ليبيا

23 فبراير، 2022 9:14 ص
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أخبار ليبيا 24  

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في لقاء مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال الدبيبة في كلمة له بثت عبر صفحة رئاسة الجمهورية الجزائرية بـ فيسبوك: أن “الجزائر لها دور كبير في دعم استقرار ليبيا، وأتمنى أن تظل الشقيقة سندا قويا لليبيا”.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للدبيبة خلال لقائه الرئيس الجزائري على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، والتي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان قد قال الدبيبة أمس الثلاثاء. إن عدم الاستقرار في ليبيا أثر بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

وأضاف خلال قمة الدول المصدرة للنفط في قطر. أن ليبيا شهدت تحولات سياسية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، أدت إلى صراع مسلح وعدم استقرار سياسي وأمني.

23 فبراير، 2022 9:14 ص
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