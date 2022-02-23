مجتمع| أي الأفلام تشاهد..إسقاطات متابعينا على الواقع الليبي

أخبارليبيا24- مجتمع

يفضل البعض مشاهدة التلفاز في أوقات فراغه ومتابعة المفضل لديه. حيث لكل شخص ميول لما يود مشاهدته عبر التلفزيون الذي أصبح وجوده ضروريًا في كل بيت.

البعض يفضل متابعة نشرات الأخبار والبرامج السياسية. في حين يفضل البعض الآخر مشاهدة البرامج الوثائقية والحيوانات. فيما يفضل آخرون متابعة قنوات الكارتون المختلفة.

وفريق آخر يتابع قنوات الأفلام العربية والأجنبية. ويخصص لها وقتًا كل يوم لمشاهدتها مع أحد من افراد أسرته أو بعض رفاقه.

وحول هذه العادة توجهنا إلى متابعينا بسؤال ذكرنا فيه “شنو نوعية الأفلام اللي اتحبوا اتفرجوا عليهن؟ شاركنا باسم آخر فلم شاهدته ومع من كنت”. فكانت معظم ردود متابعينا تهكمية وساخرة.

وبداية هذه الردود كانت من Ali Khalifa الذي قال :”فيلم الدبيبه وباشا آغا”، في حين يقول إبراهيم زايد :”مسلسل فبراير الموسم الرابع الحلقة الأولى”.

أما جمال محمد النويصرى فيقول إنه يتابع :”الأفلام القديمة الأبيض والأسود”.

ويتهكم أيضًا Abomstga Sbrta ويقول :”أطول فيلم هو فيلم فبراير. 11سنة من إخراج برنالد ليفني. وإنتاج ساركوزي بطولة بوشنة. ومشاركة مجموعة من الممثلين الليبين. وبعدها تطور ودخلوا ممثلين أجانب لإطالة عمر الفيلم حتى يستمتع الليبين بالفيلم”.

وتقول Asia Ayoob أنها تشاهد :”ناشيونال جيوغرافيك بالليبي”.

ويؤكد سمير الشحومي بأنه لايشاهد التلفزيون ويقول :”لا أشاهد التلفويون أبدًا. منذ يوم عيد الفطر المبارك الماضي”.

ويتابع الشحومي :”أغلقت التلفزيون منذ عيد الفطر إلى هذه اللحظة التي أكتب بها لم يفتح. وكذلك أبنائي لا يعنيهم”.

وكسابقيه أسقط هشام هشام مشاهدة التلفزيون على الوضع الذي تشهده ليبيا وقال :”فيلم ليبيا إلى أين. الأبطال أنت عارفهم، تفرجت عليه أنا وكان معاي كل الليبين. لكن عيبه أنه طويل شويه ومش مفهوم”.

وتقول Omasad Ahmed :”و لا واحد. كله تنشر الرذائل والشذوذ. سواء عربية أو أجنبية. فيلم الواقع سادنا ياسر”.