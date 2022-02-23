مبادرة بنغازي بكرة في يومها الثاني

أخبار ليبيا24

تستمر في بنغازي فعاليات مبادرة بنغازي بكرة وذلك لليوم الثاني على التوالي. وتهدف المبادرة إلى تدريب الشباب بالمجان في العديد من المجالات.

وتستمر الفعاليات من خلال إقامة العديد من الدورات، التي يصل عددها إلى 13 دورة، إلى يوم 31 مارس 2022.

وخلال اليوم الثاني من الفعاليات تواصلت دورة المونتاج، حيث شهد هذا اليوم تزايد عدد الشباب المتقدمين إلى الدورة.

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | تواصل فعاليات مبادرة #بنغازي_بكرة لليوم الثاني من دورة المونتاج وجانب من استقبال المتدربين. pic.twitter.com/oakMI7tzfd — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) February 23, 2022

وأطلقت، المبادرة، الإعلامية ريم البركي، بالشراكة مع مؤسسة براح للثقافة والفنون، وذلك بمقر المؤسسة الواقع بميدان الشجرة في وسط بنغازي. وتستهدف المبادرة، الشباب من الجنسين من عمر 18 عاما إلى 30 عاما.

وتضم، مبادرة بنغازي بكرة كذلك 8 مسابقات، والتي من المقرر أن تنطلق بعد انتهاء الدورات، بهدف إتاحة الفرصة للشباب لعرض وإبراز مواهبهم. والمسابقات هي، “الكاريكاتير والتصوير والبورتريه. والشطرنج والعزف المنفرد والغناء والقراءة والشعر”.

وتقول البركي، مشاركة السباب في التدريب هو استثمار لطاقاتهم، حتى لا تضيع أوقاتهم سُدى في الاهتمام بأمور لا تفيد.

ووفقًا للبركي، فإن تأهيل هؤلاء الشباب وتدريبهم يعد حصانة لهم الأفكار المغذية للتطرف والإرهاب وحماية عقولهم من الانحراف في التفكير، والذي سيكون له أبعاد اجتماعية وسلوكية تنعكس سلبا على حياتهم وعلى مجتمعهم كلل.