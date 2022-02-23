المريمي: لا يمكن تطبيق مبادرة الدبيبة والبرلمان قد يعدل بعض القوانين الانتخابية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن المبادرة التي أعلنها عبد الحميد الدبيبة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي. لأن العراقيل والصعوبات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات ما زالت قائمة.

وأشار المريمي إلى أن لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة فتحي باشاغا. والمجلس الاستشاري والمجلس الرئاسي، كل هذه المكونات ستعمل على إزالة العراقيل التي صرحت بها مفوضية الانتخابات.

ونبه إلى أن مجلس النواب لم يتدخل ويضع خارطة طريق جديدة ويشكل لجانا جديدة. ويتصل بكل الأطراف من أجل وضع خطة جديدة إلا بعد أن عجزت مفوضية الانتخابات عن إجراء الانتخابات.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن العراقيل والصعوبات التي تواجه إجراء العملية الانتخابية ليست من مجلس النواب.

ولفت إلى أن البرلمان قد يعمل على تعديل بعض القوانين، وغيرها من الأمور التي تزيل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية.