كهرباء بنغازي تحذر من كارثة بمحطة توليد الشمال

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حذرت الشركة العامة للكهرباء – بنغازي اليوم الأربعاء من كارثة ستحل بمحطة توليد شمال بنغازي.

وأوضحت الشركة. أن هذا التحذير جاء بعد تدمير الوحدة الثالثة بمحطة السرير الغربي. بسبب أخطاء تشيغلية فادحة وإهمال فاضح من قبل الإدارة العامة للإنتاج.

وأكدت الشركة. أن الإهمال أدى إلى تدمير عمود التوربينة والجزء الميكانيكي بالكامل وخسارة ما يقرب عن 250 ميغاوات.

وأشارت إلى أن الشركة المصنعة “سيمنس” الألمانية. أفادت بضرورة نقل العمود إلى خارج الدولة لإجراء أعمال صيانة والتي ستكلف الدولة الليبية ما يقرب عن الـ “50” مليون يورو.

وذكرت الشركة. أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي تم الكشف الدوري على الوحدة السادسة بقدرة (250 ميغاوات). وتبين وجود تآكل في الريش المتحركة والثابتة.

وأفادت كهرباء بنغازي. أن سيمنس طالبت بعدم رفع قدرة الوحدة السادسة عن (130 ميغاوات ) إلى حين إجراء عمرة جسيمة للوحدة في شهر مارس من هذا العام.

وأضافت الشركة. أن المسؤولين عن الإنتاج بمحطة شمال بنغازي وبتعليمات من إدارة الشركة بطرابلس رفعت قدرة الوحدة السادسة إلى حمل (200 ميغاوات).

وبينت شركة الكهرباء أن ضرب تعليمات الشركة المصنعة. عرض الحائط سيعيد سيناريو تدمير الوحدة كما حدث سابقاً في محطة توليد السرير الغربي