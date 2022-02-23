بالتمر: قائمة الأسماء الممنوعة التي يتم تداولها مزورة

23 فبراير، 2022 6:57 م
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رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر
رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إن قائمة الأسماء الممنوعة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة.

وأوضح بالتمر في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الورقة التي يتم تداولها لم تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية. مؤكداً عدم صدور أي قائمة بخصوص الأسماء الممنوعة.

يذكر أن عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قائمة تحوي على أسماء ممنوعة صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية. 

 

23 فبراير، 2022 6:57 م
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