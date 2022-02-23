بالتمر: قائمة الأسماء الممنوعة التي يتم تداولها مزورة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إن قائمة الأسماء الممنوعة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزورة.

وأوضح بالتمر في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الورقة التي يتم تداولها لم تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية. مؤكداً عدم صدور أي قائمة بخصوص الأسماء الممنوعة.

لم تصدر عن مصلحة الاحوال المدنية اي قائمة بخصوص الاسماء الممنوعة وهذا للعلم والاحاطة #منشور مزور pic.twitter.com/YM8zqxecPf — محمد بالتمر mohamed bettamer (@BettamerMohamed) February 23, 2022

يذكر أن عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قائمة تحوي على أسماء ممنوعة صادرة عن مصلحة الأحوال المدنية.