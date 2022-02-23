محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب .. اكتشف سعره ؟

أخبار ليبيا 24

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان المصري “محمد رمضان” بعد نشره لمقطع فيديو عبر صفحته على إنستغرام توثق استخدامه معجون أسنان من الذهب .

وظهر الفنان المصري عاري الصدر بينما يقوم بتنظيف أسنانه على أنغام أغنية “متعودة”. وأرفق رمضان الفيديو بتعلق “صباح الذهب. معجون أسنان عيار 24” .

وبدأ الجمهور في التساؤل حول نوع وسعر معجون الأسنان الذهبي الذي استعرضه الفنان رمضان في ظهوره الأخير الذي وصفه البعض بالمستفز .

ووفقا لموقع في الفن، فإن معجون الأسنان الظاهر في الفيديو هو جزء من مجموعة خاصة بسلسلة عيادات الأسنان السويسرية Swiss Smile .

وأصدرت مجموعة D’Or للمرة الأولي في 2019 وضمت معجون وفرشاة أسنان بسعر119 دولارًا .

والفرشاة الظاهرة في الفيديو مطلية بالذهب عيار 24 قيراط و9 أضعاف عدد شعيرات الفرشاة العادية ما يجعلها أكثر فعالية وجودة. فيما احتوى المعجون على جزيئات المعدن الأصفر .